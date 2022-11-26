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Dünyanın gözü Arjantin’de!

Suudi Arabistan’a kaybeden Tangocular, 22.00’de Meksika’yla ‘Ya tamam ya devam’ maçına çıkacak.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Dünyanın gözü Arjantin’de!

Dünya Kupası'nın en büyük sürprizlerinden birine imza atarak Suudi Arabistan'a kaybeden Arjantin, gruptaki ikinci maçına bugün çıkıyor. Lionel Messi'li Tangocular, saat 22.00'de Meksika karşısında olacak. Arjantin, 'Ya tamam, ya devam' mücadelesinde puan kaybederse gruptan çıkma şansını zora sokacak. Tangocular, son maçta Polonya'ya rakip olacak. Öte yandan D Grubu'nda da bugün iki mücadele oynanacak. Avustralya'yı dört golle geçen Fransa, 19.00'da Danimarka'yla karşılaşacak. Tunus- Avustralya maçı ise 13.00'te.

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