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ARJANTİN MEKSİKA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Arjantin - Meksika maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. C Grubu müsabakasında Arjantin ile Meksika kozlarını paylaşacak. Lusail Stadı'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arjantin - Meksika maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 11:00
ARJANTİN MEKSİKA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Arjantin - Meksika maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Arjantin ile Meksika ksika karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arjantin - Meksika maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

ARJANTİN - MEKSİKA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arjantin - Meksika maçı 26 Kasım Cumartesi günü saat 22.00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

ARJANTİN - MEKSİKA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Arjantin

E. Martinez; Montiel, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Mac Allister; Messi, La. Martinez, Di Maria

Meksika

Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Alvarez, Herrera, Chavez; Lozano, Martin, Vega

İTALYAN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi turnuvanın açılış maçında da düdük çalan İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

İlk maçında öne geçmesine karşın Suudi Arabistan'a sürpriz bir şekilde 2-1 yenilen ve 36 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Arjantin, kupadaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

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