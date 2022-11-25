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Kevin Nkoudou İsviçre maçı sonrası büyük hayal kırklığı yaşadı

Son dakika spor haberleri... Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele eden Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Kevin Nkoudou, İsiçvre'ye 1-0 kaybettikleri maçın ardından konuştu. Hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getiren yıldız isim, "Bizim için büyük bir hayal kırıklığı, daha fazlasını hak ediyorduk. İlk yarı çok iyi oynadık. Golü çok istedik ama bir türlü atamadık" dedi.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 11:57
Kevin Nkoudou İsviçre maçı sonrası büyük hayal kırklığı yaşadı

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İsviçre'ye 1-0 mağlup olan Kamerun'un orta saha oyuncularından Kevin Nkoudou, hayal kırıklığı yaşadıklarını ama umutlarının bitmediğini söyledi.

Nkoudou, Al Janoub Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirten Kamerunlu oyuncu, "Bizim için büyük bir hayal kırıklığı, daha fazlasını hak ediyorduk. İlk yarı çok iyi oynadık. Golü çok istedik ama bir türlü atamadık. Birçok net fırsatı kullanamadık. Rakip kalecinin maçın oyuncusu seçilmesi de bunun bir göstergesi. Güzel bir maç oldu bizim için tek eksik goldü. İsviçre önemli bir rakip, zor bir maç oldu ama puan alabilirdik." dedi.

"HAYALİN YOKSA FUTBOL OYNAYAMAZSIN"

G Grubu'nda Brezilya ve Sırbistan ile karşılaşacak Kamerun'un gruptan çıkacağına inandığının altını çizen Nkoudou, şöyle konuştu:

Önümüzde iki zorlu maç daha var. Artık bu iki maçı düşüneceğiz. Gruptan çıkacağımıza tabii ki inanıyoruz. İnanmazsan zaten futbol oynayamazsın. Eğer hayalin yoksa futbol oynayamazsın. İnanıyorsanız futbolda her şey olabilir. Bu kupada da bunun örneklerini gördük. Birlikte durursak, odaklanırsak, istediğimizi elde edebiliriz. İyi takımlar başarılı olur.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Kamerunlu oyuncu, bireysel performansların önemli olmadığını aktararak, "Yenildik, takım yenildikten sonra bireysel performansın da bir önemi. Takım kazanırsa sen de kazanırsın, takım kaybederse sen de yenilirsin. Bu nedenle benim ya da bir başka oyuncunun performansından özellikle bahsetmek gereksiz." ifadelerini kullandı.

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