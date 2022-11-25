Katar'da Samba

DünyaKupası'nın doğal favorisi olan, kupayı daha önce 5 kez müzesine götürüp bu alandaki rekoru elinde bulunduran Brezilya2022 Katar macerasına da güzel başladı. Sambacılar, ilk sınavında Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti. Seyir zevki ve pozisyon açısından kısır geçen ilk yarı 0-0 berabere bitti. İkinci yarıda ise Brezilya farkını ortaya koydu. 62. dakikada Sambacılar'ı 1-0 öne geçiren Richarlison, 73'te ise Dünya Kupaları tarihine geçecek kalitede jeneriklik bir gole imza attı. Tottenham'lı yıldız, müthiş volesiyle skoru 2-0'a getirip Brezilya'yı zafere taşıdı. Brezilya ikinci maçını pazartesi günü grubun diğer 3 puanlı ekibi İsviçre ile oynayacak.