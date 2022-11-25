Haberler Dünya Kupası 2022 İNGİLTERE ABD MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | İngiltere - ABD maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

İNGİLTERE ABD MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | İngiltere - ABD maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. B Grubu müsabakasında İngiltere ile ABD kozlarını paylaşacak. Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere - ABD maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 13:38
İNGİLTERE ABD MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | İngiltere - ABD maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere - ABD maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere - ABD maçını canlı izlemek için tıklayın...

Dünya Kupası haberlerini okumak için tıklayın...

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. İngiltere ile ABD karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere - ABD maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

İNGİLTERE - ABD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İngiltere - ABD maçı 25 Kasım Cuma günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

NGİLTERE ABD MUHTEMEL 11'LER

İngiltere: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Saka, Mount, Sterling; Kane.

ABD: Turner; Dest, Zimmerman, Ream, A. Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Sargent, Pulisic.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor! Şenol Güneş biletini kesti...
Beşiktaş harekete geçmişti! Hakim Ziyech'ten ses getirecek açıklama
Fatih Terim'in annesi vefat etti
Arda Turan'dan Messi açıklaması! "Güvenmiyor gibi"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nkoudou'dan İsviçre maçı sözleri! "Hayal kırıklığı..."
Hollanda - Ekvador maçı saat kaçta?
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
KYK KREDİ BORÇ SORGULAMA EKRANI
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Menemen FK'nın rakibi Batman Petrolspor Menemen FK'nın rakibi Batman Petrolspor 13:34
Guidetti ve ayrılık hakkında konuştu! "İsteği vardı" Guidetti ve ayrılık hakkında konuştu! "İsteği vardı" 13:10
Altay derbi öncesi Paixao'ya güveniyor Altay derbi öncesi Paixao'ya güveniyor 13:02
Pınar Karşıyaka Merkezefendi karşısında çıkış arayacak Pınar Karşıyaka Merkezefendi karşısında çıkış arayacak 12:48
Beşiktaş Sakarya'ya konuk oluyor Beşiktaş Sakarya'ya konuk oluyor 12:45
G.Saray'dan Terim için taziye mesajı G.Saray'dan Terim için taziye mesajı 11:48
Daha Eski
Basketbol'da haftanın programı belli oldu Basketbol'da haftanın programı belli oldu 10:48
Fatih Terim'in annesi vefat etti Fatih Terim'in annesi vefat etti 10:47
Fransızlar duyurdu! Cengiz kararını verdi Fransızlar duyurdu! Cengiz kararını verdi 00:17
EuroLeague'de haftanın MVP'si belli oldu EuroLeague'de haftanın MVP'si belli oldu 00:18
Fenerbahçe Beko İtalya'da kazandı! Fenerbahçe Beko İtalya'da kazandı! 00:29
Itoudis: Oyuncularım takdiri hak ediyor Itoudis: Oyuncularım takdiri hak ediyor 01:02