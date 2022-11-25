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İngiltere ABD maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan, B Grubu maçlarıyla devam ediyor. İngiltere ve ABD, turnuvada ikinci maçlarına çıkıyor. İngiltere ABD maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 22:00 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 22:20
İngiltere ABD maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. B grubu karşılaşmasında İngiltere ile ABD karşı karşıya gelecek.

İngiltere ilk maçında İran'ı 6-2 mağlup etmişti.

Turnuva'da üst turları hedefleyen ABD ise grubun ilk maçında Galler ile berabere kaldı.

İngiltere - ABD maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

İNGİLTERE - ABD MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İNGİLTERE ABD MAÇI NE ZAMAN?

Al Bayt Stadyumu'nda oynanan İngiltere - ABD maçı TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Mücadele saat 22.00'de başladı ve karşılaşmayı Venezuela'dan Jesus Valenzuela yönetiyor.

İLK 11'LER

󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿İngiltere: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane.

ABD: Turner; Dest, Zimmerman, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Wright, Pulisic.

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