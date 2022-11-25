Haberler Dünya Kupası 2022 İngiltere 0-0 ABD (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere 0-0 ABD (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. B grubunda İngiltere ile ABD karşı karşıya geldi. Liderlik mücadelesinde İngilizler ABD ile golsüz berabere kalarak liderliğini sürdürdü.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 23:52 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 00:02
İngiltere 0-0 ABD (MAÇ SONUCU ÖZET)

2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu mücadelesinde İngiltere ile ABD 0-0 berabere kaldı.

Temposu düşük başlayan mücadelede ilk tehlikeli atak İngiltere'den geldi. Ceza alanında hareketlenen Kane'in vuruşunda, Zimmerman'ın müdahalesiyle top kornere gitti.26 dakikada sağ taraftan ortalanan topa ceza alanında McKennie gelişine çok güzel vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

İran'ın Galler'i yenmesiyle puana daha çok ihtiyacı olan ABD, 33. dakikada gole çok yaklaştı. Chelsea forması giyen Pulisic'in ceza alanı sol çaprazından sert şutunda, üst direğe çarpan topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da net fırsat yakalayamadı. İngiltere Harry Kane'in 90+3. dakikadaki kafa vuruşuyla gole yaklaştı ancak bu pozisyonda da top yandan auta gitti. Mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

Antalyaspor forması giyen Haji Wright, İngiltere karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Haji Wright, mücadelenin 83. dakikasında yerini Sargent'a bıraktı.

Bu sonuçla İngiltere puanını 4'e yükseltip liderliğini sürdürürken, ABD 2 puanla 3. sırada yer aldı.

Gruptaki son maçlarda İran-ABD ve Galler-İngiltere karşılaşmaları oynanacak. İran 3, Galler 1 puana sahip.

Al Bayt Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 68 bin 463 kişinin izlediği açıklandı.

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