Hollanda Ekvador 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecanlı müsabakalar oynanmaya devam ediyor.
Turnuvanın A Grubu'nda 2. maçlarda Hollanda ile Ekvador kozlarını paylaştı.
Hollanda ile Ekvador arasındaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmada ilk gol Hollanda adına 6. dakikada Gakpo'nun ayağından geldi.
Maçın 49. dakikasında ise sahneye Fenerbahçeli yıldız Valencia çıktı ve takımına beraberliği getiren golü kaydetmeyi başardı.
Ayrıca Enner Valencia maçın 90. dakikasında sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı.
Mücadele böylece 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
🏆⚽ GOOLL! | Gakpo'dan mermi gibi bir şut! Portakallar perdeyi erken açtı! pic.twitter.com/5rua6RyMOd— TRT Spor (@trtspor) November 25, 2022
🏆⚽️ GOOLL! | Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia yine boş geçmedi, takımına beraberliği getirdi! Şimdi skorda denge var. pic.twitter.com/2C3tpWJUyw— TRT Spor (@trtspor) November 25, 2022