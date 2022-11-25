Haberler Dünya Kupası 2022 Hollanda Ekvador 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Hollanda Ekvador 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ediyor. Turnuvanın A Grubu'nda 2. maçlarda Hollanda ile Ekvador karşı karşıya geldi. Fenerbahçeli Enner Valencia, ülkesi Ekvador'un tek golünü kaydetmeyi başardı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 21:00 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 21:01
Hollanda Ekvador 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecanlı müsabakalar oynanmaya devam ediyor.

Turnuvanın A Grubu'nda 2. maçlarda Hollanda ile Ekvador kozlarını paylaştı.

Hollanda ile Ekvador arasındaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada ilk gol Hollanda adına 6. dakikada Gakpo'nun ayağından geldi.

Maçın 49. dakikasında ise sahneye Fenerbahçeli yıldız Valencia çıktı ve takımına beraberliği getiren golü kaydetmeyi başardı.

Ayrıca Enner Valencia maçın 90. dakikasında sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Mücadele böylece 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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