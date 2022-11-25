Galler-İran maçı CANLI İZLE

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmiyor. Gruplardaki ilk maçların tamamlanmasının ardından ikinci karşılaşmalara geçildi. Günün ilk mücadelesinde B Grubu'nda Galler, İran ile kozlarını paylaşıyor. Galler'in 1 puanı mevcutken, İran'ın ise puanı bulunmuyor. Ahmed bin Ali Stadı'nda oynanan ve saat 13.00'te başlayan mücadeleyi Guatemala Futbol Federasyonundan hakem Mario Escobar yönetiyor.

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GALLER-İRAN MAÇI 11'LERİ

Galler: Hennessey; Mepham, Rodon, B.Davies; Roberts, Ampadu, Ramsey, Wilson, N.Williams; Gareth Bale, Moore.

İran: Hosseini; Hajsafi, Mohammadi, Rezaeian, Hosseini; Ezzatolahi, Gholizadeh, Noorollahi; Azmoun, Taremi, Pourilaganji.

👉İLK MAÇLAR

Tarihinde Dünya Kupası'na ikinci kez katılan Galler, gruptaki ilk maçında, son dakikalarda Gareth Bale'in attığı penaltı golüyle ABD ile berabere kalmıştı. Protestoların damga vurduğu karşılaşmada ise İran, İngiltere'ye 6-2 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yapmıştı.