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Valencia Hollanda'yı da boş geçmedi! İşte o gol

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Enner Valencia turnuvaya damga vurmaya devam ediyor. Katar ağlarına 2 gol bırakan tecrübeli futbolcu Ekvador'un Hollanda ile oynadığı mücadelede skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 20:16 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 20:42
Valencia Hollanda'yı da boş geçmedi! İşte o gol

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Enner Valencia 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şov yapmaya devam ediyor.

Yıldız futbolcu Ekvador'un, Hollanda ile karşılaştığı maçta skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

Deneyimli oyuncu, ülkesinin Katar ile oynadığı maçta da 2 gol atmıştı.

EKVADOR'UN DÜNYA KUPASI'NDAKİ SON 6 GOLÜ VALENCIA'DAN

Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Enner Valencia, ülkesi Ekvador'un Dünya Kupası'ndaki son 6 golünü atma başarısı gösterdi. Valencia, 2014'te İsviçre ağlarına 1, Honduras ağlarına ise 2 gol göndermişti.

İŞTE VALENCIA'NIN GOLÜ

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