Valencia Hollanda'yı da boş geçmedi! İşte o gol

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Enner Valencia 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şov yapmaya devam ediyor.
Yıldız futbolcu Ekvador'un, Hollanda ile karşılaştığı maçta skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.
Deneyimli oyuncu, ülkesinin Katar ile oynadığı maçta da 2 gol atmıştı.
EKVADOR'UN DÜNYA KUPASI'NDAKİ SON 6 GOLÜ VALENCIA'DAN
Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Enner Valencia, ülkesi Ekvador'un Dünya Kupası'ndaki son 6 golünü atma başarısı gösterdi. Valencia, 2014'te İsviçre ağlarına 1, Honduras ağlarına ise 2 gol göndermişti.
İŞTE VALENCIA'NIN GOLÜ
🏆⚽️ GOOLL! | Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia yine boş geçmedi, takımına beraberliği getirdi! Şimdi skorda denge var. pic.twitter.com/2C3tpWJUyw— TRT Spor (@trtspor) November 25, 2022