Enner Valencia Fenerbahçeli taraftarlara selam gönderdi!

Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia FIFA 2022 Dünya Kupası devam ederken turnuvaya damga vurmaya devam ediyor.

Futbolcu son olarak A Grubu'nda karşılaştıkları Hollanda karşısında takımına beraberliği getiren golü kaydetmeyi başardı. Ekvador, Hollanda ile 1-1 berabere kalırken Enner Valencia turnuvadaki 3. golünü kaydetmeyi baaşrdı.

Maçın ardından ise yıldız isim TRT Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oyuncu yaptığı açıklamada Fenerbahçe taraftarlarına sevgilerini iletti.

Futbolcu yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe taraftarlarına selamlarımı gönderiyorum. Bizi desteklediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sevgiler." ifadelerine yer verdi.