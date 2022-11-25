Arjantin - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Arjantin - Meksika maçını canlı takip etmek için tıklayın...

ARJANTİN - MEKSİKA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DÜNYA KUPASI HABERLERİNİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Arjantin ile Meksika karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arjantin - Meksika maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

ARJANTİN - MEKSİKA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arjantin - Meksika maçı 26 Kasım Cumartesi günü saat 22:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.