Haberler Dünya Kupası 2022 Arjantin - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Arjantin - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. C Grubu maçında Arjantin ile Meksika karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arjantin - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 15:50 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 15:50
Arjantin - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Arjantin ile Meksika karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arjantin - Meksika maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

ARJANTİN - MEKSİKA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arjantin - Meksika maçı 26 Kasım Cumartesi günü saat 22:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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