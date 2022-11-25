Arda Turan'dan Dünya Kupası ve Messi açıklaması!

Galatasaray'ın eski kaptanı Arda Turan, 2022 Dünya Kupası'yla ilgili görüşlerini dile getirdi. Turan, Barcelona'dan eski takım arkadaşı Lionel Messi hakkında da çarpıcı yorumlar geldi.
Galatasaray'ın eski kaptanı Arda Turan, 2022 Dünya Kupası'yla ilgili görüşlerini dile getirdi. Turan, Barcelona'dan eski takım arkadaşı Lionel Messi hakkında da çarpıcı yorumlar geldi.
İşte Arda Turan'ın Hürriyet'e yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar...
Dünya futbolunda, "Geçiş oyunu" dediğimiz bir gerçek var artık. Topa sahip olmaktan çok daha önemli hale geldi.
Buna paralel olarak, Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappe gibi oyuncular dışında tüm oyuncuların fiziksel kaliteleri birbirlerine çok yaklaştı.
Çok isteyen, iyi olan, rakip kim olursa olsun öne geçiyor. Takım savunmaları da bu fiziksel kalite ile birlikte çok gelişti.
İlk golü atan takımlar için topun arkasına geçmek daha avantajlı hale geldi. Bununla birlikte, etkili duran top kullanma becerileri yükseldi.
Ve son olarak Katar'daki iklim ve maç saatleri favori takımları daha çok etkiledi.
"AVANTAJ GİBİ GÖRÜNSE DE..."
İddiası olmayan takımlarda teknik direktörler, favori takımlarda da yıldız futbolcular öne çıkıyor. Büyük takım hocalığı avantaj gibi görünse de aynı zamanda büyük bir dezavantaj.
Yıldızları takım savunmasına yönlendirmek, onları çok iyi kullanabilme becerileri vs vs. Büyük takım teknik direktörlerinin büyük oyuncuları birlikte oynatabilmesi lazım.
"KATAR'DA OLSAYDIK..."
Sabit 11'imizi ve oyun sistemimizi bilmiyorum. Çünkü önemli bir değişimden geçiyor A Milli Takım. Ama orada olsaydık, 2022 Dünya Kupası'na büyük bir enerji ve renk katacağımız bir gerçek.
"MESSI TAKIMINA GÜVENMİYOR GİBİ"
Ülkesini çok seviyor. Ama son fırsat olması onu gerginliğe sürüklüyor. Açıkçası takımına da çok güvenmiyor gibi hissediyorum.
Copa Amerika'yı kazanmalarını çok istemiştim. Orada topu Di Maria ve Messi'ye geçirerek (geçiş oyunu) kazanmışlardı. Leo her zaman Leo'dur. Onun takımı her zaman favoridir.
(Messi-Ronaldo fotoğrafı) Bayıldım. Çok güzel bir fotoğraf. Birbirlerine yaklaşmaları, aynı karede olmaları çok güzel. Futbolun eğlenceli olduğunu gösteren, taraflı tarafsız bütün insanları çok mutlu etti. İki tarafı da tanıyan biri olarak berabere kalmaları da iyi olmuş.
"FAVORİM BREZİLYA"
Önce Brezilya, sonra Fransa. Sürprizim de İspanya Milli Takımı. Luis Enrique gerçek bir taktik dehası. 2022 Dünya Kupası'nda oynayacakları maçların kaderlerini İspanya'nın atıp atamayacağı goller belirler...
Statlar mükemmel. Zeminin rengi bile göz alıcı. Ve çok başarılılar. Bence Katar sonuna kadar saygıyı hak ediyor.