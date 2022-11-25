Arda Turan'dan Dünya Kupası ve Messi açıklaması!

(Messi-Ronaldo fotoğrafı) Bayıldım. Çok güzel bir fotoğraf. Birbirlerine yaklaşmaları, aynı karede olmaları çok güzel. Futbolun eğlenceli olduğunu gösteren, taraflı tarafsız bütün insanları çok mutlu etti. İki tarafı da tanıyan biri olarak berabere kalmaları da iyi olmuş.