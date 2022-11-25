Haberler Dünya Kupası 2022 Arda Turan'dan Dünya Kupası ve Messi açıklaması!

Arda Turan'dan Dünya Kupası ve Messi açıklaması!

Son dakika spor haberleri... Barcelona ve Galatasaray'ın eski yıldızlarından Arda Turan, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na ilişkin görüşlerini dile getirdi. Turan ayrıca turnuvanın favorileri arasında gösterilen Arjantin ve takımın süperstarı Lionel Messi hakkında da konuştu. İşte ayrıntılar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 11:28
Arda Turan'dan Dünya Kupası ve Messi açıklaması!

Galatasaray'ın eski kaptanı Arda Turan, 2022 Dünya Kupası'yla ilgili görüşlerini dile getirdi. Turan, Barcelona'dan eski takım arkadaşı Lionel Messi hakkında da çarpıcı yorumlar geldi.

Arda Turan'dan Dünya Kupası ve Messi açıklaması!

İşte Arda Turan'ın Hürriyet'e yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar...

Arda Turan'dan Dünya Kupası ve Messi açıklaması!

Dünya futbolunda, "Geçiş oyunu" dediğimiz bir gerçek var artık. Topa sahip olmaktan çok daha önemli hale geldi.

Arda Turan'dan Dünya Kupası ve Messi açıklaması!

Buna paralel olarak, Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappe gibi oyuncular dışında tüm oyuncuların fiziksel kaliteleri birbirlerine çok yaklaştı.

Arda Turan'dan Dünya Kupası ve Messi açıklaması!

Çok isteyen, iyi olan, rakip kim olursa olsun öne geçiyor. Takım savunmaları da bu fiziksel kalite ile birlikte çok gelişti.

Arda Turan'dan Dünya Kupası ve Messi açıklaması!

İlk golü atan takımlar için topun arkasına geçmek daha avantajlı hale geldi. Bununla birlikte, etkili duran top kullanma becerileri yükseldi.

Arda Turan'dan Dünya Kupası ve Messi açıklaması!

Ve son olarak Katar'daki iklim ve maç saatleri favori takımları daha çok etkiledi.

Arda Turan'dan Dünya Kupası ve Messi açıklaması!

"AVANTAJ GİBİ GÖRÜNSE DE..."

İddiası olmayan takımlarda teknik direktörler, favori takımlarda da yıldız futbolcular öne çıkıyor. Büyük takım hocalığı avantaj gibi görünse de aynı zamanda büyük bir dezavantaj.

Arda Turan'dan Dünya Kupası ve Messi açıklaması!

Yıldızları takım savunmasına yönlendirmek, onları çok iyi kullanabilme becerileri vs vs. Büyük takım teknik direktörlerinin büyük oyuncuları birlikte oynatabilmesi lazım.

Arda Turan'dan Dünya Kupası ve Messi açıklaması!

"KATAR'DA OLSAYDIK..."

Sabit 11'imizi ve oyun sistemimizi bilmiyorum. Çünkü önemli bir değişimden geçiyor A Milli Takım. Ama orada olsaydık, 2022 Dünya Kupası'na büyük bir enerji ve renk katacağımız bir gerçek.

Arda Turan'dan Dünya Kupası ve Messi açıklaması!

"MESSI TAKIMINA GÜVENMİYOR GİBİ"

Ülkesini çok seviyor. Ama son fırsat olması onu gerginliğe sürüklüyor. Açıkçası takımına da çok güvenmiyor gibi hissediyorum.

Arda Turan'dan Dünya Kupası ve Messi açıklaması!

Copa Amerika'yı kazanmalarını çok istemiştim. Orada topu Di Maria ve Messi'ye geçirerek (geçiş oyunu) kazanmışlardı. Leo her zaman Leo'dur. Onun takımı her zaman favoridir.

Arda Turan'dan Dünya Kupası ve Messi açıklaması!

(Messi-Ronaldo fotoğrafı) Bayıldım. Çok güzel bir fotoğraf. Birbirlerine yaklaşmaları, aynı karede olmaları çok güzel. Futbolun eğlenceli olduğunu gösteren, taraflı tarafsız bütün insanları çok mutlu etti. İki tarafı da tanıyan biri olarak berabere kalmaları da iyi olmuş.

Arda Turan'dan Dünya Kupası ve Messi açıklaması!

"FAVORİM BREZİLYA"

Önce Brezilya, sonra Fransa. Sürprizim de İspanya Milli Takımı. Luis Enrique gerçek bir taktik dehası. 2022 Dünya Kupası'nda oynayacakları maçların kaderlerini İspanya'nın atıp atamayacağı goller belirler...

Arda Turan'dan Dünya Kupası ve Messi açıklaması!

Statlar mükemmel. Zeminin rengi bile göz alıcı. Ve çok başarılılar. Bence Katar sonuna kadar saygıyı hak ediyor.

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