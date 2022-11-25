Haberler Dünya Kupası 2022 2022 Dünya Kupası'nda turnuvaya veda eden ilk takım Katar oldu

2022 Dünya Kupası'nda turnuvaya veda eden ilk takım Katar oldu

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. A grubu mücadelesinde ev sahibi Katar Senegal'e 3-1 mağlup olmuştu. Grubun diğer karşılaşmasında Hollanda ile Ekvador 1'er puanla sahadan ayrılmasıyla birlikte ev sahibi Katar veda eden ilk takım oldu.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 21:15 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 21:17
2022 Dünya Kupası'nda turnuvaya veda eden ilk takım Katar oldu

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, turnuvaya ilk veda eden takım oldu.

A Grubu'nda yer alan Katar, ilk maçında Ekvador'a 2-0 yenilirken, ikinci karşılaşmada ise Senegal'e 3-1 mağlup oldu.

Son maçlar öncesinde puanı bulunmayan ve son sırada yer alan Katar'ın turnuvaya veda etmesi kesinleşti.

İkinci maçlar sonrasında A Grubu'nda Hollanda ve Ekvador'un 4'er, Senegal'in ise 3 puanı var.

Katar, turnuva tarihinde iki grup maçının ardından elenmesi kesinleşen ilk ev sahibi ülke oldu. 2010 Dünya Kupası'nda da ev sahibi Güney Afrika, gruptan çıkamamıştı.

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