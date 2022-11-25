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2022 DÜNYA KUPASI: Kamerun Milli Takımı Teknik Direktörü Rigobert Song'dan açıklamalar

Kamerun Milli Takımı Teknik Direktörü Rigobert Song, perşembe günü İsviçre karşısında aldıkları 1-0'lık yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 16:12
2022 DÜNYA KUPASI: Kamerun Milli Takımı Teknik Direktörü Rigobert Song'dan açıklamalar

Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçta İsviçre'ye 1-0 kaybeden Kamerun'da teknik direktör Rigobert Song, maç sonrası karşılaşmayı değerlendirdi.

Song, "Hayal kırıklığı hissediyorum. Özellikle ilk yarıda daha fazlasını yapmak istedik ama yapamadık. İkinci yarıda takımda bir rahatlama oldu ve gol yedik." dedi.

Takımının genç olmasına rağmen, yüksek seviye bir ekip olduğunun altını çizen 46 yaşındaki teknik adam, "Bu aşamada sonuç önemlidir ve kendimizi bir sonraki maçın belirleyici olacağı bir duruma soktuk. Oyun açısından üretmeye çalıştık, bitiremediğimiz fırsatlarımız oldu. Bu futbol, her şeyin mümkün olduğunu biliyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum ama yüksek seviyenin ne olduğunu anlamalarını istiyorum" diye konuştu.

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