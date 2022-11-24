Haberler Dünya Kupası 2022 Murat Yakın'dan Brezilya maçı sözleri!

Murat Yakın'dan Brezilya maçı sözleri!

Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçta Kamerun'u 1-0 mağlup eden İsviçre'de teknik direktör Murat Yakın, maçın ardından görüşlerini aktardı. Yakın, "İlk yarıda da, attığımız goldeki gibi benzer fırsatlarımız oldu ama yanlış kararlar verdik." dedi.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 16:47
Murat Yakın'dan Brezilya maçı sözleri!
Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçta Kamerun'u 1-0 mağlup eden İsviçre'de teknik direktör Murat Yakın, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Yakın, "İlk yarıda da, attığımız goldeki gibi benzer fırsatlarımız oldu ama yanlış kararlar verdik." dedi.

Takımının performansını "olgun ve sağlam" olarak niteleyen 48 yaşındaki teknik adam, "Ancak takım özellikle pozisyonların sonunda daha net olmalıydı." diye konuştu.

Son olarak grupta bir sonraki maçta oynayacakları Brezilya maçına da değinen Murat Yakın, "Brezilya'ya karşı daha net oynamalı ve spesifik olmalıyız. Aynı oyun olmayacaktır. Şu anda anın tadını çıkarıyoruz ama Brezilya ile karşılaşmaya da hazır olacağız" diye konuştu.
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