Haberler Dünya Kupası 2022 Kanada maçı sonrası Batshuayi'yi sinirlendiren o soru!

Kanada maçı sonrası Batshuayi'yi sinirlendiren o soru!

Son dakika spor haberleri... 2022 Dünya Kupası'nda Belçika, gruptaki ilk maçında Kanada'yı Michy Batshuayi'nin attığı golle 1-0 yendi. Fenerbahçeli yıldız, karşılaşma sonrası bir gazetecinin sorduğu soruya ise sinirlendi. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 12:09
Kanada maçı sonrası Batshuayi'yi sinirlendiren o soru!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Belçika, F Grubu'nda Kanada'yı 1-0'lık skorla mağlup ederken, Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi attığı golle hem takımına galibiyeti getirdi, hem de manşetlere çıktı.

29 yaşındaki Belçikalı golcü, Kanada karşılaşmasının ardından basın mensubunun sorusuna ise ufak çaplı bir tepki gösterdi.

"Belçika kazandı ama son yıllardaki en kötü oyunuydu, ne söylemek istersiniz?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Michy Batshuayi, "Siz gazetecilerin eleştirmek için burada olduğunuzu biliyoruz. Belçika tabii ki en iyi oyununu oynamadı. Daha fazla gol de atabilirdik. Ama bu galibiyet bize güven verecek" dedi.

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