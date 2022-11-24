İspanya'dan gol resitali

Japonya'nın Almanya'yı yenerek sürpriz yaptığı E Grubu'ndaki diğer maçta İspanya Kosta Rika karşısında gol şov yaptı: 7-0. 11'de Olmo'nun golüyle 1-0 öne geçen İspanya, 21'de Marco Asensio'nun sayısıyla 2-0'ı buldu. 31'de Ferran Torres'in penaltı golüyle ilk yarı 3-0 tamamlandı. İspanya'da 54'te Ferran Torres bir gol daha attı. 74'te Gavi, 90'da Soler ve 90+2'de Morata'nın golleriyle skoru 7-0'a getiren İspanya, tarihe geçen unutulmayacak bir skor elde etti.



18'LİK GAVİ TARİHE GEÇTİ

18 yaşındaki Gavi, Pele'den bu yana Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncu oldu.