İngiltere - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TRT 1 canlı izle | Dünya Kupası

İngiltere - ABD maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere - ABD maçını canlı izlemek için tıklayın...

Dünya Kupası haberlerini okumak için tıklayın...

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. İngiltere ile ABD karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere - ABD maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

İNGİLTERE - ABD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İngiltere - ABD maçı 25 Kasım Cuma günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

NGİLTERE ABD MUHTEMEL 11'LER

İngiltere: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Saka, Mount, Sterling; Kane.

ABD: Turner; Dest, Zimmerman, Ream, A. Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Sargent, Pulisic.