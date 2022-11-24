Haberler Dünya Kupası 2022 Hollanda - Ekvator maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TRT 1 canlı izle | Dünya Kupası

Hollanda - Ekvator maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TRT 1 canlı izle | Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Grubu maçında Hollanda ve Ekvador karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 17:30 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 17:30
Hollanda - Ekvator maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TRT 1 canlı izle | Dünya Kupası

Hollanda - Ekvador maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Hollanda - Ekvador maçını canlı izlemek için tıklayın...

Dünya Kupası haberlerini okumak için tıklayın...

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Hollanda ile Ekvador karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - Ekvador maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

HOLLANDA - EKVADOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hollanda - Ekvador maçı 25 Kasım Cuma günü saat 17:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

HOLLANDA EKVADOR MUHTEMEL 11'LER

Hollanda: Noppert; De Ligt, Van Dijk, Ake; Dumfries, F de Jong, Berghuis, Blind; Gakpo; Memphis, Bergwijn.

Ekvador: Galindez; Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Plata, Caicedo, Mendez, Ibarra; Sarmiento; Valencia.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberleri... Ronaldo gerçeği ortaya çıktı! Manchester United'a bıraktığı para...
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'dan olay yakınlaşma! Seda Akman ile görüntülenmişti: "Eski sevgili ile aşk yeniden mi?"
Leo Dubois'ya İtalyan devi talip oldu!
Abdullah Avcı'dan Konferans Ligi sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Uruguay'da bir dönem kapandı! Muslera...
Murat Yakın'dan Brezilya maçı sözleri!
2023 YKS ne zaman?
Uzman öğretmen ve Başöğretmenlik sınavı sonuç ekranı!
Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne oldu?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
EuroLeague'de haftanın MVP'si belli oldu EuroLeague'de haftanın MVP'si belli oldu 17:00
Kayserispor genel kurulu açıkladı Kayserispor genel kurulu açıkladı 16:57
Kuyt hüsran yaşadı! Sadece 5 ayda... Kuyt hüsran yaşadı! Sadece 5 ayda... 16:51
Anadolu Efes Krunoslav Simon'u onurlandıracak Anadolu Efes Krunoslav Simon'u onurlandıracak 16:36
Trabzonspor'dan Dorukhan için açıklama Trabzonspor'dan Dorukhan için açıklama 16:21
Anadolu Efes'in rakibi Virtus Segafredo Bologna Anadolu Efes'in rakibi Virtus Segafredo Bologna 16:21
Daha Eski
Rıdvan Yılmaz'dan transfer açıklaması! Rıdvan Yılmaz'dan transfer açıklaması! 13:13
Kartal'ı kiralık yıldızları uçurdu! Kartal'ı kiralık yıldızları uçurdu! 13:15
Selçuk İnan'ın yardımcıları Galatasaray'dan Selçuk İnan'ın yardımcıları Galatasaray'dan 13:21
Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu 14:06
Leo Dubois'ya İtalyan devi talip oldu! Leo Dubois'ya İtalyan devi talip oldu! 14:06
Ozan Kabak'a büyük onur! Ozan Kabak'a büyük onur! 14:19