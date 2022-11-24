Galler - İran maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TRT 1 canlı izle | Dünya Kupası

Galler - İran maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Galler - İran maçını canlı izlemek için tıklayın...

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Galler ile İran karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galler - İran maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

GALLER - İRAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galler - İran maçı 25 Kasım Cuma günü saat 13:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

GALLER - İRAN MUHTEMEL 11'LER

Galler: Hennessey; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Ramsey, Ampadu, Williams; James, Bale; Moore.

İran: H. Hosseini; Moharrami, Pouraliganji, Cheshmi, M. Hosseini, Mohammadi; Jahanbakhsh, Noorollahi, Karimi, Gholizadeh; Taremi.