Brezilya - Sırbistan maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G Grubu mücadelesinde Brezilya ile Sırbistan kozlarını paylaşıyor. Brezilya Sırbistan maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...





BREZİLYA-SIRBİSTAN İLK 11'LER

Brezilya: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Sandro; Casemiro, Paqueta; Raphinha, Neymar, Vinicius; Richarlison

Sırbistan: Vanja; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, Gudelj, Mladenovic; Milinkovic-Savic, Tadic; Mitrovic

BREZİLYA - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Brezilya - Sırbistan maçı 24 Kasım Perşembe günü saat 22:00'da başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlıyor.