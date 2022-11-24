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Brezilya - Sırbistan maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası G Grubu ilk maçında Brezilya ile Sırbistan karşı karşıya geliyor. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Brezilya - Sırbistan maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 21:56
Brezilya - Sırbistan maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G Grubu mücadelesinde Brezilya ile Sırbistan kozlarını paylaşıyor. Brezilya Sırbistan maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

BREZİLYA-SIRBİSTAN İLK 11'LER
Brezilya: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Sandro; Casemiro, Paqueta; Raphinha, Neymar, Vinicius; Richarlison

Sırbistan: Vanja; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, Gudelj, Mladenovic; Milinkovic-Savic, Tadic; Mitrovic

BREZİLYA - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Brezilya - Sırbistan maçı 24 Kasım Perşembe günü saat 22:00'da başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlıyor.

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