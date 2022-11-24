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Afrika temsilcileri 2022 FIFA Dünya Kupası'na kötü başladı!

Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken Afrika ülkelerinin geride kalan maçlardaki genel durumu göze çarptı. Turnuvada ilk maçlarını oynayan 5 Akrika temsilcisinden 3'ü sahadan mağlup ayrılırken, 2'si beraberlikle yetindi. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 21:59 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 22:01
Afrika temsilcileri 2022 FIFA Dünya Kupası'na kötü başladı!
Katar 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada ilk maçlarını oynayan Afrika takımlarının performansı ise dikkat çekti. 5 Afrika temsilcisinden 3'ü sahadan mağlup ayrılırken, 2'si birer puan elde etti. Beş Afrika ekibinden sadece Gana gol atma başarısı gösterdi

Kamerun, Gana, Fas, Senegal ve Tunus, Katar'da düzenlenen organizasyonda oynadıkları ilk maçlarda galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu ekiplerden Kamerun, Gana ve Senegal sahadan mağlup ayrılırken, Tunus ve Fas ise birer puan elde etti.

Senegal, Tunus, Fas ve Kamerun gol sevinci yaşayamadı. Gana ise 2 kez fileleri havalandırmasına rağmen mağlup olmaktan kurtulamadı.

Afrika ekiplerinin 2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynadıkları ilk müsabakalarda aldıkları sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Senegal-Hollanda: 0-2

D Grubu:

Danimarka-Tunus: 0-0

F Grubu:

Fas-Hırvatistan: 0-0

G Grubu:

İsviçre-Kamerun: 1-0

H Grubu:

Portekiz-Gana: 3-2

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