Haberler Dünya Kupası 2022 Uruguay - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Uruguay - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. H Grubu maçında Uruguay ile Güney Kore karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Uruguay - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 15:10 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 15:40
Uruguay - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Uruguay - Güney Kore maçını canlı takip etmek için tıklayın...

URUGUAY - GÜNEY KORE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DÜNYA KUPASI HABERLERİNİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Uruguay ile Güney Kore karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Uruguay - Güney Kore maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

URUGUAY - GÜNEY KORE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Uruguay - Güney Kore maçı 24 Kasım Perşembe günü saat 16:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Aşk iddialarını inkar etmişti! Burak Deniz, Serenay Sarıkaya’nın sokağında
Marcelo transferi Arap saçına döndü! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
Ljajic ve Altay hakkında konuştu! "Antipati olursa..."
5 futbolcu topun ağzında! Şenol Güneş...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fas Hırvatistan maçından galibiyet çıkmadı!
Portekiz - Gana maçı saat kaçta?
YENİ AY EN ÇOK HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?
Emekli, atanamayan öğretmene Öğretmenler Günü mesajları
Sevgiliye, arkadaşa, eşe, anneye Öğretmenler Günü mesajı
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eyüpspor'a stat müjdesi! Eyüpspor'a stat müjdesi! 15:13
Fenerbahçe'de forma Serdar Aziz'in! Fenerbahçe'de forma Serdar Aziz'in! 15:10
2022 Türkiye Satranç Şampiyonası başlıyor! 2022 Türkiye Satranç Şampiyonası başlıyor! 15:04
Trabzonspor Fenerbahçe maçına hazırlanıyor! Trabzonspor Fenerbahçe maçına hazırlanıyor! 15:00
Galatasaray'da Omar Campos gelişmesi! Galatasaray'da Omar Campos gelişmesi! 12:49
Avrupa takımları Türkiye'de kamp yapacak Avrupa takımları Türkiye'de kamp yapacak 13:06
Daha Eski
Guardiola ile M. City nikah tazeledi! Dev zam... Guardiola ile M. City nikah tazeledi! Dev zam... 13:09
Fenerbahçe'de sakatlar geri dönüyor! Fenerbahçe'de sakatlar geri dönüyor! 13:17
5 futbolcu topun ağzında! Şenol Güneş... 5 futbolcu topun ağzında! Şenol Güneş... 13:19
Pınar Karşıyaka düşüşte Pınar Karşıyaka düşüşte 13:43
Ljajic ve Altay hakkında konuştu! "Antipati olursa..." Ljajic ve Altay hakkında konuştu! "Antipati olursa..." 14:15
Roma yeni transferini resmen açıkladı! Roma yeni transferini resmen açıkladı! 14:34