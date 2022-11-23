Haberler Dünya Kupası 2022 İsviçre - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

İsviçre - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G Grubu maçında İsviçre ile Kamerun karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsviçre - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 12:30
İsviçre - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. İsviçre ile Kamerun karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsviçre - Kamerun maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

İSVİÇRE - KAMERUN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İsviçre - Kamerun maçı 24 Kasım Perşembe günü saat 13:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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