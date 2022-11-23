İspanya Kosta Rika: 7-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Katar 2022 Dünya Kupası'nda birbirinden keyifli maçlar oynanmaya devam ediyor.

Turnuvada E Grubu'nun 2. karşılaşmasında İspanya, Kosta Rika'yı 7-0'lık farklı skorla mağlup etmeyi başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya, E Grubu'ndaki ilk maçında Kosta Rika'yı 7-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan ve 5. dakikada Olmo, 9. dakikada ise Asensio ile fırsatları değerlendiremeyen İspanya, aradığı golü 11. dakikada buldu. Gavi'nin ceza yayının biraz gerisinde havadan pasında Calvo'dan seken topu şık bir şekilde önüne alan Olmo'nun kale alanı önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

Dani Olmo, böylece İspanya'nın Dünya Kupası tarihindeki 100. golüne imza attı.

Sahanın her bölgesinde iyi paslaşan ve organize ataklar geliştirmeyi sürdüren İspanya, 21. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta Alba'nın ortasında Asensio'nun penaltı noktasına yakın bir bölgede uzak direğe bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Navas'ın çabası yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

İspanya, 29. dakikada penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Duarte'nin ayağına basması sonucu Alba yerde kaldı ve maçın hakemi Mohammed Abdulla penaltı noktasını gösterdi. 31. dakikada penaltı atışını kullanan Ferran Torres, farkı 3'e çıkaran golü kaydetti: 3-0.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren İspanya'da 54. dakikada yine Ferran Torres sahneye çıktı ve kendisinin ikinci, takımının 4. golünü attı.

74. dakikada Morata'nın soldan ortasında Gavi'nin ceza yayının solundan sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta direğe çarpan top filelerle buluştu: 5-0.

Oyuna sonradan dahil olan oyunculardan Soler ile 90. dakikada ve Morata ile 90+2. dakikada birer gol daha bulan İspanya, karşılaşmadan 7-0 galip ayrılarak turnuvaya müthiş bir başlangıç yaptı. Kosta Rika ise hiçbir varlık gösteremediği müsabakada İspanya kalesine şut dahi atamadı.

İspanya, 11 maçın geride kaldığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şu ana kadar en farklı skorlu galibiyeti elde etti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽️GOOOLL!! Daniel Olmo'dan klas dokunuş! İspanya maça hızlı başladı... pic.twitter.com/6DHiwqqQFF — TRT Spor (@trtspor) November 23, 2022

⚽️GOOOLL!! Marco Asensio'dan mükemmel bir tek vuruş! pic.twitter.com/4HecL0D1Gx — TRT Spor (@trtspor) November 23, 2022

⚽️GOOOLL!! FERRAN TORRES! İspanya gol oldu yağıyor... pic.twitter.com/F87QhHaTwR — TRT Spor (@trtspor) November 23, 2022

⚽️GOOOLL!! Ferran Torres'ten bir gol daha! İspanya farka gidiyor... pic.twitter.com/XZhUjP1na8 — TRT Spor (@trtspor) November 23, 2022

⚽️GOOOLL!! Gavi'den harika gol! İspanya farkı 5'e çıkardı... pic.twitter.com/rPvWiNRYNK — TRT Spor (@trtspor) November 23, 2022

⚽️GOOOLL!! Carlos Soler! İspanya, Kosta Rika karşısında şova devam ediyor... pic.twitter.com/aH2WlRPSlX — TRT Spor (@trtspor) November 23, 2022