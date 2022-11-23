Haberler Dünya Kupası 2022 Fas Teknik Direktörü Regragui'den Hırvatistan çıkışı! "Fazla saygı duyduk"

Fas Teknik Direktörü Regragui'den Hırvatistan çıkışı! "Fazla saygı duyduk"

2022 Dünya Kupası grup aşamasında Hırvatistan ile 0-0 berabere kalan Fas'ta Teknik Direktör Regragui, maça dair konuştu. İşte o sözler...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 16:15 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 16:34
Fas Teknik Direktörü Regragui'den Hırvatistan çıkışı! "Fazla saygı duyduk"

Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçta Hırvatistan ile 0-0 berabere kalan Fas'ta teknik direktör Walid Regragui, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Regragui, "Harika bir takımla karşılaştık. Birlikte hareket etmeye ve onlar için sorun yaratmaya çalıştık. Zaman zaman rakibe biraz fazla saygı duyduk. Ancak bu Dünya ikincisine karşı iyi bir sonuç ve bizi gelecek için motive etmeli" dedi.

47 yaşındaki teknik adam sözlerini, "Gruptan çıkmak için hala yarışın içindeyiz. Sahip olduğumuz birkaç fırsat vardı ama ne yazık ki değerlendiremedik. Şimdi çalışmak ve dinlenmek için 4 günümüz var" diye tamamladı.

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