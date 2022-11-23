Haberler Dünya Kupası 2022 FAS HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fas - Hırvatistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

FAS HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fas - Hırvatistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. F Grubu müsabakasında Fas ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak. Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fas - Hırvatistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 11:01 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 11:01
FAS HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fas - Hırvatistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Fas - Hırvatistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FAS - HIRVATİSTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DÜNYA KUPASI HABERLERİNİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Fas ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fas - Hırvatistan maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

FAS - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fas - Hırvatistan maçı 23 Kasım Çarşamba günü saat 13:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fas: Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal

Hırvatistan: Livakovic; Stanisic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Petkovic, Perisic

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
'Bir Şarkısın Sen'in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu’na yorum yağdı: Kusursuz güzellik ‘Fındık Kurdu’ Berna büyüdü güzelliğiyle hayran bıraktı!
Düzce'de depremzede korku dolu anlarını anlattı: Kapıyı bulamadığım için camdan atlamak zorunda kaldım
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz bilmecesi!
Cornelius kaçırdığı golle gündem oldu! 'Şaka gibi'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dünya Kupası'nda sıra Ronaldo'lu Portekiz'de
Lucas Hernandez kadrodan çıkartıldı!
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (23 Kasım)
Gaziantep TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi
Elazığ TOKİ çekiliş sonuçları sorgula (TOKİ Elazığ isim listesi)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kings'ten üst üste 7. galibiyet Kings'ten üst üste 7. galibiyet 10:33
Joao Pedro için flaş iddia! Joao Pedro için flaş iddia! 09:51
Crespo için özel açıklamalar ve transfer itirafı! Atl. Madrid... Crespo için özel açıklamalar ve transfer itirafı! Atl. Madrid... 09:50
Ferdi Kadıoğlu'dan küfür ricası! Ferdi Kadıoğlu'dan küfür ricası! 09:44
"Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" "Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" 01:09
"Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" "Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" 01:10
Daha Eski
Yeniden Marcelo! Yeniden Marcelo! 01:35
F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte istenen rakam F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte istenen rakam 09:04
Deniz Undav'dan Galatasaray'a yeşil ışık! Deniz Undav'dan Galatasaray'a yeşil ışık! 09:21
Beşiktaş'ta Ersin kararı! Transfer... Beşiktaş'ta Ersin kararı! Transfer... 09:26
Ozan Tufan sürprizi! Serie A ekibi... Ozan Tufan sürprizi! Serie A ekibi... 09:32
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz bilmecesi! Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz bilmecesi! 09:40