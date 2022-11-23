Haberler Dünya Kupası 2022 Daha fazla mat etmek isterdim

Daha fazla mat etmek isterdim

Bir reklam filmi için Messi ile kamera karşısına geçen Ronaldo, "Messi'yi yalnız satrançta değil, hayatta da mat etmek isterdim. Bunu satrançta yaptım, futbolda da daha fazlasını yapmak isterdim" dedi. CR7, iyi bir Dünya Kupası geçireceğinden emin olduğunu söyledi.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Daha fazla mat etmek isterdim
Bir reklam filmi için Messi ile kamera karşısına geçen Ronaldo, "Messi'yi yalnız satrançta değil, hayatta da mat etmek isterdim. Bunu satrançta yaptım, futbolda da daha fazlasını yapmak isterdim" dedi. CR7, iyi bir Dünya Kupası geçireceğinden emin olduğunu söyledi.
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