Daha fazla mat etmek isterdim

Bir reklam filmi için Messi ile kamera karşısına geçen Ronaldo, "Messi'yi yalnız satrançta değil, hayatta da mat etmek isterdim. Bunu satrançta yaptım, futbolda da daha fazlasını yapmak isterdim" dedi. CR7, iyi bir Dünya Kupası geçireceğinden emin olduğunu söyledi.
Bir reklam filmi için Messi ile kamera karşısına geçen Ronaldo, "Messi'yi yalnız satrançta değil, hayatta da mat etmek isterdim. Bunu satrançta yaptım, futbolda da daha fazlasını yapmak isterdim" dedi. CR7, iyi bir Dünya Kupası geçireceğinden emin olduğunu söyledi.