Cornelius kaçırdığı golle gündem oldu! 'Şaka gibi'

2022 Dünya Kupası D Grubu açılış maçında Danimarka ile Tunus 0-0 berabere kalırken sonradan oyuna giren Cornelius'un müsait pozisyonda kaçırdığı gol fırsatı Danimarkalı taraftarlara adeta saç baş yoldurttu.

1 METREDEN DİREĞE NİŞANLADI

Maçın 70. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda kale önüne inen topu kafasıyla boş kaleye yollamak isteyen Cornelius, 1 metrelik mesafeden direğe takıldı.



"ŞAKA GİBİ"

Hürriyet'in haberine göre Cornelius'un kaçırdığı gol pozisyonu sonrası takım arkadaşları da büyük şaşkınlık yaşarken sosyal medyada Trend Topic oldu. 29 yaşındaki forvetin kaçırdığı gole ilişkin binlerce paylaşım yapılırken Danimarkalı taraftarlar "Şaka gibi" yorumu yaptı.