BELÇİKA KANADA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Belçika - Kanada maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Belçika ile Kanada karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Belçika - Kanada maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

BELÇİKA - KANADA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Belçika - Kanada maçı 23 Kasım Çarşamba günü saat 22:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Belçika: Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Debast; Meunier, Tielemans, Witsel, Castagne; De Bruyne, Batshuayi, E Hazard

Kanada: Borjan; Laryea, Johnston, Steven Vitoria, K Miller, Adekugbe; Buchanan, Hutchinson, Eustaquio; David, Larin