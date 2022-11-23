Haberler Dünya Kupası 2022 Belçika Kanada: 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Belçika Kanada: 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

2022 Katar Dünya Kupası F Grubu mücadelesinde Belçika ile Kanada karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede Belçika, Kanada'yı Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 23:56 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 00:21
Belçika Kanada: 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika, F Grubu'ndaki ilk maçında Kanada'yı 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk 30 dakikalık bölümünde Kanada, güçlü rakibi Belçika karşısında etkili bir futbol ortaya koydu. Ön alanda baskı yapan ve Belçika'nın kolay oyun kurmasına izin vermeyen Kanada, hızlı oyuncularıyla rakip ceza sahası çevresinde etkili oldu.

Kanada, 9. dakikada Belçikalı oyuncu Carrasco'nun ceza sahasında elle müdahalesi sonrasında penaltı kazandı. Kanada, yıldız oyuncusu Alphonso Davies ile kullandığı penaltı atışından yararlanamadı. Davies'in kullandığı penaltıda, Belçika kalecisi Courtois sağına uzandı ve gole izin vermedi.

İlk yarının son bölümünde toparlanan Belçika, pas yaparak oyun kontrolünü eline almaya çalıştı.

BELÇİKA'NIN GALİBİYET GOLÜ BATSHUAYI'DEN

Avrupa temsilcisi, 44. dakikada gelişen hızlı atakta golü buldu. Alderweireld'in savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Batshuayi, ceza sahasında sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

2018 Dünya Kupası'nda da 1 gol atan Batshuayi, Dünya Kupası'nda ikinci kez gol sevinci yaşadı.

ATIBA VE BATSHUAYI İLK 11'DE

Kanada'da Beşiktaşlı Atiba Hutchinson, Belçika'da ise Fenerbahçeli Batshuayi karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Atiba, mücadelenin 58. dakikasında yerini Ismael Kone'ye bıraktı. Kanada karşısında golünü atan Batshuayi ise 78'de kenara gelirken, Lois Openda oyuna dahil oldu.

Kanada kadrosunda bulunan Hataysporlu futbolcu Sam Adekugbe ise karşılaşmanın 74. dakikasında Laryea'nın yerine oyuna girdi.

Eski Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin ise Kanada'da yedekler arasında yer aldığı karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna dahil oldu.

ATIBA EN YAŞLI İKİNCİ OYUNCU OLDU

Kanada forması giyen Atiba Hutchinson, Belçika karşısında forma giyerek Dünya Kupası'nda kaleciler hariç oynayan en yaşlı ikinci futbolcu oldu.

Bu alanda rekor 42 yaşında, 1994 Dünya Kupası'nda forma giyen Kamerunlu Roger Milla'nın elinde bulunuyor.

İŞTE MAÇIN TEK GOLÜ;

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