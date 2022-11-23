Arabistango

Dünya Kupası'nda dün çok büyük bir sürpriz yaşandı. Suudi Arabistan, C Grubu'ndaki ilk maçında Arjantin'i 2-1 mağlup etti. Tangocular, 10. dakikada Messi'nin penaltı golüyle öne geçip devreyi 1-0 önde bitirdi. Ancak 2. yarıda işin şekli değişti... Suudi Arabistan 48'de Al-Shehri ve 53'te Al-Dawsari ile bulduğu gollerle 2-1 öne geçti. Savunmada çok etkili olan Arabistan, rakibine fazla net fırsat vermedi.



REKOR HALA İTALYA'DA

Arjantin'in yakaladığı az sayıdaki pozisyonda ise kaleci Al-Owais kurtarışlarıyla kalesini gole kapattı. Suudi Arabistan tarihi bir galibiyet aldı. 88 bin 12 kişinin izlediği mücadele Arjantin için bir başka hayal kırıklığına da dönüştü. Katar'a 36 maçlık yenilmezlik serisiyle gelen Arjantin Milli Takımı'nın serisi, Suudi Arabistan karşısında sona erdi. İtalya'nın 37 maçlık yenilmezlik rekorunu kırma şansını da kaybetti.



Arjantin'in en büyük umudu olan Messi, dört farklı Dünya Kupası'nda gol atarak tarihe geçse de büyük hayal kırıklığı yaşadı. görüldü.



Suudi Arabistan, Arjantin zaferi nedeniyle ülkede yarın resmi tatil ilan edildiğini açıkladı.

Tam 10 kez ofsayta düşen Arjantin'de Martinez'in 2, Messi'nin 1 golü iptal oldu.



HARİKA ADAM RENARD

Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard,2012'de Zambiya ve 2015'te Fildişi Sahili'yle Afrika Uluslar Kupası kazanmıştı. 2018'de Fas'ı 20 yıl sonra Dünya Kupası'na taşıyan Fransız hoca, Arjantin'in 36 maçlık serisine son verdi.



