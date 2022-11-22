Haberler Dünya Kupası 2022 Lionel Messi rekor kırdı!

Lionel Messi rekor kırdı!

Arjantin'in, 2022 Dünya Kupası'nda karşılaştığı Suudi Arabistan maçında Messi karşılaşmanın 10. dakikasında penaltıdan attığı golle adını bir kez daha tarihe yazdırdı. Lionel Messi, Diego Maradona (1982, 1986, 1994) ve Gabriel Batistuta'yı (1994, 1998, 2002) geride bırakarak Arjantin formasıyla dört farklı Dünya Kupası'nda (2006, 2014, 2018, 2022) gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 15:15
Lionel Messi rekor kırdı!

Arjantin'in, 2022 Dünya Kupası'nda karşılaştığı Suudi Arabistan maçında Messi karşılaşmanın 10. dakikasında penaltıdan attığı golle adını bir kez daha tarihe yazdırdı.

Lionel Messi, Diego Maradona (1982, 1986, 1994) ve Gabriel Batistuta'yı (1994, 1998, 2002) geride bırakarak Arjantin formasıyla dört farklı Dünya Kupası'nda (2006, 2014, 2018, 2022) gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Arjantinli yıldız ayrıca, 4 farklı Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran 5. futbolcu oldu.

Daha önce, Cristiano Ronaldo, Miroslav Klose, Uwe Seeler ve Pele de bu başarıya imza atmıştı.

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