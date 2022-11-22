Haberler Dünya Kupası 2022 Katar'da Lionel Messi coşkusu

Katar'da Lionel Messi coşkusu

Son dakika spor haberi: 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile Suudi Arabistan ile oynanan mücadelede yıldız futbolcusu Lionel Messi için açılan pankartlar dikkat çekti.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 14:05
Katar'da Lionel Messi coşkusu

2022 FIFA Dünya Kupası'nın favorilerinden Arjantin, C Grubu'ndaki ilk maçında Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın oynandığı Lusail Stadı'nın çevresi, mücadele öncesinde renkli görüntülere sahne oldu.

Arjantinli ve Suudi Arabistanlı taraftarlar, takımlarını desteklemek için karşılaşmanın başlamasından saatler önce stat etrafında toplandı.

Arjantinli taraftarların büyük bölümünün üzerinde Messi formaları bulunurken, büyük boyutta Messi pankartları da dikkati çekti. Ülkenin futbol efsanesi Maradona da bu karşılaşma öncesinde unutulmadı. Maradona posterleri de Arjantinli taraftarların ellerinde yükseldi.

Katar'ın komşusu olan Suudi Arabistan'dan da karşılaşmayı izlemeye çok sayıda taraftar geldi. Suudi taraftarlar, statta sayı olarak da Arjantinli taraftarların önünde yer aldı.

Stat etrafında güvenliği sağlamak için atlı polisler de görev yaptı.

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