Haberler Dünya Kupası 2022 İşte Kuntz ve millilerin Dünya Kupası tahminleri!

İşte Kuntz ve millilerin Dünya Kupası tahminleri!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve milli futbolcular, 2022 Dünya Kupası'ndaki favorilerini açıkladı. Kuntz, "Müthiş maçlar izleyeceğimize inanıyorum. Finali Arjantin ile Almanya oynar, şampiyon Arjantin olur." tahmininde bulundu.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 12:02
İşte Kuntz ve millilerin Dünya Kupası tahminleri!
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve milli futbolcular, 2022 Dünya Kupası'ndaki favorilerini açıkladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü, "Müthiş maçlar izleyeceğimize inanıyorum. Finali Arjantin ile Almanya oynar, şampiyon Arjantin olur." tahmininde bulundu.

Milli futbolcuların ise tahminleri şu şekilde;

Hakan Çalhanoğlu: "Arjantin şampiyon olur."

Cenk Tosun: "İddialı takım çok. İngiltere, Almanya, Portekiz, Belçika... İngiltere kazanabilir."

Çağlar Söyüncü: "Arjantin kupaya yakın."

Tayyip Talha Sanuç: "Favorim Arjantin."

Enes Ünal: "İspanya, Fransa, İngiltere ve Arjantin çekişir. Arjantin şampiyon olur."

Cenk Özkaçar: "İspanya çok iyi. Finali İspanya-Arjantin oynar."

Samet Akaydın: "Arjantin kazanır."

Cengiz Ünder: "Arjantin, Fransa, Senegal, Uruguay öne çıkar."
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