İşte Kuntz ve millilerin Dünya Kupası tahminleri!

A Milli Takım Teknik Direktörü, "Müthiş maçlar izleyeceğimize inanıyorum. Finali Arjantin ile Almanya oynar, şampiyon Arjantin olur." tahmininde bulundu.
Milli futbolcuların ise tahminleri şu şekilde;
Hakan Çalhanoğlu: "Arjantin şampiyon olur."
Cenk Tosun: "İddialı takım çok. İngiltere, Almanya, Portekiz, Belçika... İngiltere kazanabilir."
Çağlar Söyüncü: "Arjantin kupaya yakın."
Tayyip Talha Sanuç: "Favorim Arjantin."
Enes Ünal: "İspanya, Fransa, İngiltere ve Arjantin çekişir. Arjantin şampiyon olur."
Cenk Özkaçar: "İspanya çok iyi. Finali İspanya-Arjantin oynar."
Samet Akaydın: "Arjantin kazanır."
Cengiz Ünder: "Arjantin, Fransa, Senegal, Uruguay öne çıkar."
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