İspanya - Kosta Rika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. İspanya ile Kosta Rika karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya - Kosta Rika maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

İSPANYA - KOSTA RİKA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İspanya - Kosta Rika maçı 23 Kasım Çarşamba günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.