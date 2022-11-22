Haberler Dünya Kupası 2022 Hollanda son anda

Hollanda son anda

A Grubu’ndaki maçta Portakallar, 85’te Gakpo ve 90+8’de Klaassen’in attığı gollerle 3 puana uzandı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 06:50
Hollanda son anda

2022 Dünya Kupası'nda A Grubu'nda Hollanda, Senegal'i 1-0 mağlup etti. 85'e kadar rakip kaleye isabet eden bir şutu dahi bulunmayan Hollanda, 85'te Gakpo ve 90+8'de Klaassen'in attığı gollerla rakibini 2-0 mağlup etti. Gole kadar daha atak oynayan Senegal, 4 isabetli şutta golü bulamadı. Gruptaki ilk maçta Ekvador, Katar'ı 2-0 yenmişti. Dünkü sonuçla A Grubu'nda Ekvador ve Hollanda 3'er puanla ilk 2 sırada yer aldı.


WEGHORST YEDEK BAŞLADI
Dünkü mücadelede gözler Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst'taydı. Van Gaal, yedek başlattığı Weghorst'a şans vermedi.


MANE'Yİ ÇOK ARADILAR!
Senegal, dünyaca ünlü yıldızı Mane'nin yokluğunu fazlasıyla hissetti. B.Münih'li oyuncu sakatlanıp turnuvayı kaçırmıştı.

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