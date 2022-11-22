Herve Renard'dan Jorge Jesus taktiği! Arjantin'i böyle yıktı

Suudi Arabistan, kupanın şampiyonluk adaylarından Arjantin'i mağlup ederek Katar 2022'nin ilk sürprizine imza attı.
Suudi Arabistan, kupanın şampiyonluk adaylarından Arjantin'i mağlup ederek Katar 2022'nin ilk sürprizine imza attı.
Dünya Kupası'nın final maçının da oynanacağı Lusail'deki karşılaşmaya Arjantin hızlı başladı. Tangocular 2. dakikada Messi ile yakaladığı fırsatı kullanamadı.
Karşılaşmanın 8. dakikasında Arjantin'in kullandığı serbest vuruşta, Parades ceza sahasında rakibiyle girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Vincic, VAR'dan gelen uyarı sonrasında kenara gelerek pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.
10. dakikada penaltı atışını kullanan Messi, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0.
MESSI'DEN TARİHİ GOL
Dünya Kupası'nda Arjantin'in ilk golünü atan Messi, 4 farklı Dünya Kupası'nda gol atan 5. oyuncu olarak da tarihe geçti.
Arjantinli yıldız, Pele, Uwe Seeler, Miroslav Klose ve Cristiano Ronaldo'dan sonra bunu başaran ilk isim oldu. Messi, bunu başaran ilk Arjantinli olarak da kayıtlara geçti. Beşinci kez Dünya Kupası'nda boy gösteren Arjantinli yıldız, 2006, 2014 ve 2018'den sonra 2022 Dünya Kupası'nda da gol atmayı başardı.
Lionel Messi ayrıca Dünya Kupaları'ndaki 7. golünü attı.
BAMBAŞKA BİR İKİNCİ YARI
İkinci yarı ise Suudi Arabistan için adeta rüya gibi başladı. Suudi Arabistan 48. dakikada Al-Shehri ve 53. dakikada Al-Dawsari ile bulduğu gollerle 2-1 öne geçti.
Arjantin Teknik Direktörü Scaloni takımını ayağa kaldırmak için 59. dakikada 3 değişiklik birden yaptı. Lisandro Martinez, Fernandez ve Alvarez oyuna dahil oldu.
Savunmada çok etkili olan Suudi Arabistan, kalan dakikalarda da rakibine fazla net fırsat vermedi. Arjantin'in yakaladığı az sayıdaki pozisyonda ise kaleci Al-Owais başarılı kurtarışlarıyla kalesini gole kapattı. Suudi Arabistan maçı 2-1 kazanarak sahadan tarihi bir galibiyetle ayrıldı.
Mücadeleyi 88 bin 12 kişinin izlediği duyuruldu.
OFSAYT TAKTİĞİ BAŞARIYLA UYGULANDI
Suudi Arabistan ise ilk yarıda ofsayt taktiğini başarıyla uyguladı. Arjantin'in, ilk 45 dakikada Messi ve Lautaro Martinez (2) ile attığı 3 gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Tangocular ilk yarıda tam 7 kez ofsayta düştü.
Suudi Arabistan'ın Arjantin'e uyguladuğı ofsayt taktiği akıllara Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sarı-lacivertlilere ezberlettiği taktiği akıllara getirdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk 14 haftasında rakiplerini en çok ofsayta düşüren takım konumunda bulunuyor.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN BİRÇOK OYUNCU JESUS İLE ÇALIŞTI
Öte yandan Suudi Arabistan Milli Takımı'nda forma giyen 9 futbolcunun daha önce Jorge Jesus ile çalışması dikkatlerden kaçmadı.