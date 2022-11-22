Haberler Dünya Kupası 2022 Herve Renard'dan Jorge Jesus taktiği! Arjantin'i böyle yıktı

Herve Renard'dan Jorge Jesus taktiği! Arjantin'i böyle yıktı

Son dakika spor haberi: Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken, Suudi Arabistan turnuvadaki ilk büyük sürprize imza attı. C Grubu'ndaki ilk maçında Dünya Kupası'nın favorilerinden Arjantin ile karşılaşan Herve Renard'ın öğrencileri, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard, Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sarı-lacivertli takıma ezberlettiği oyunu Arjantin'e karşı başarılı bir şekilde uygulaması dikkat çekti. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 17:09
Herve Renard'dan Jorge Jesus taktiği! Arjantin'i böyle yıktı

Suudi Arabistan, kupanın şampiyonluk adaylarından Arjantin'i mağlup ederek Katar 2022'nin ilk sürprizine imza attı.

Herve Renard'dan Jorge Jesus taktiği! Arjantin'i böyle yıktı

Dünya Kupası'nın final maçının da oynanacağı Lusail'deki karşılaşmaya Arjantin hızlı başladı. Tangocular 2. dakikada Messi ile yakaladığı fırsatı kullanamadı.

Herve Renard'dan Jorge Jesus taktiği! Arjantin'i böyle yıktı

Karşılaşmanın 8. dakikasında Arjantin'in kullandığı serbest vuruşta, Parades ceza sahasında rakibiyle girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Vincic, VAR'dan gelen uyarı sonrasında kenara gelerek pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.

Herve Renard'dan Jorge Jesus taktiği! Arjantin'i böyle yıktı

10. dakikada penaltı atışını kullanan Messi, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

Herve Renard'dan Jorge Jesus taktiği! Arjantin'i böyle yıktı

MESSI'DEN TARİHİ GOL

Dünya Kupası'nda Arjantin'in ilk golünü atan Messi, 4 farklı Dünya Kupası'nda gol atan 5. oyuncu olarak da tarihe geçti.

Herve Renard'dan Jorge Jesus taktiği! Arjantin'i böyle yıktı

Arjantinli yıldız, Pele, Uwe Seeler, Miroslav Klose ve Cristiano Ronaldo'dan sonra bunu başaran ilk isim oldu. Messi, bunu başaran ilk Arjantinli olarak da kayıtlara geçti. Beşinci kez Dünya Kupası'nda boy gösteren Arjantinli yıldız, 2006, 2014 ve 2018'den sonra 2022 Dünya Kupası'nda da gol atmayı başardı.

Herve Renard'dan Jorge Jesus taktiği! Arjantin'i böyle yıktı

Lionel Messi ayrıca Dünya Kupaları'ndaki 7. golünü attı.

Herve Renard'dan Jorge Jesus taktiği! Arjantin'i böyle yıktı

BAMBAŞKA BİR İKİNCİ YARI

İkinci yarı ise Suudi Arabistan için adeta rüya gibi başladı. Suudi Arabistan 48. dakikada Al-Shehri ve 53. dakikada Al-Dawsari ile bulduğu gollerle 2-1 öne geçti.

Herve Renard'dan Jorge Jesus taktiği! Arjantin'i böyle yıktı

Arjantin Teknik Direktörü Scaloni takımını ayağa kaldırmak için 59. dakikada 3 değişiklik birden yaptı. Lisandro Martinez, Fernandez ve Alvarez oyuna dahil oldu.

Herve Renard'dan Jorge Jesus taktiği! Arjantin'i böyle yıktı

Savunmada çok etkili olan Suudi Arabistan, kalan dakikalarda da rakibine fazla net fırsat vermedi. Arjantin'in yakaladığı az sayıdaki pozisyonda ise kaleci Al-Owais başarılı kurtarışlarıyla kalesini gole kapattı. Suudi Arabistan maçı 2-1 kazanarak sahadan tarihi bir galibiyetle ayrıldı.

Herve Renard'dan Jorge Jesus taktiği! Arjantin'i böyle yıktı

Mücadeleyi 88 bin 12 kişinin izlediği duyuruldu.

Herve Renard'dan Jorge Jesus taktiği! Arjantin'i böyle yıktı

OFSAYT TAKTİĞİ BAŞARIYLA UYGULANDI

Suudi Arabistan ise ilk yarıda ofsayt taktiğini başarıyla uyguladı. Arjantin'in, ilk 45 dakikada Messi ve Lautaro Martinez (2) ile attığı 3 gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Tangocular ilk yarıda tam 7 kez ofsayta düştü.

Herve Renard'dan Jorge Jesus taktiği! Arjantin'i böyle yıktı

Suudi Arabistan'ın Arjantin'e uyguladuğı ofsayt taktiği akıllara Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sarı-lacivertlilere ezberlettiği taktiği akıllara getirdi.

Herve Renard'dan Jorge Jesus taktiği! Arjantin'i böyle yıktı

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk 14 haftasında rakiplerini en çok ofsayta düşüren takım konumunda bulunuyor.

Herve Renard'dan Jorge Jesus taktiği! Arjantin'i böyle yıktı

SUUDİ ARABİSTAN'DAN BİRÇOK OYUNCU JESUS İLE ÇALIŞTI

Öte yandan Suudi Arabistan Milli Takımı'nda forma giyen 9 futbolcunun daha önce Jorge Jesus ile çalışması dikkatlerden kaçmadı.

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