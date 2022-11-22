Haberler Dünya Kupası 2022 DANİMARKA TUNUS MAÇI CANLI İZLE 📺 | Danimarka - Tunus maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

DANİMARKA TUNUS MAÇI CANLI İZLE 📺 | Danimarka - Tunus maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu müsabakasında Danimarka ile Tunus kozlarını paylaşacak. Education City Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Danimarka - Tunus maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 11:50 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 12:20
DANİMARKA TUNUS MAÇI CANLI İZLE 📺 | Danimarka - Tunus maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Danimarka ile Tunus karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Danimarka - Tunus maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

DANİMARKA - TUNUS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Danimarka - Tunus maçı 21 Kasım Pazartesi günü saat 16:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Danimarka: Schmeichel; Wass, Andersen, Christensen, Maehle; Delaney, Eriksen, Emile Hojbjerg; Olsen, Dolberg, Damsgaard

Tunus: Dahmen; Drager, Talbi, Bronn, Abdi; Skhiri, Chaaleli, Laidouni; Slimane, Msakni, Khazri

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