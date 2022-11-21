Haberler Dünya Kupası 2022 Senegal Hollanda maçı CANLI

Senegal Hollanda maçı CANLI

2022 Katar Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvanın A Grubu 2. karşılaşmasında Senegal ile Hollanda kozlarını paylaşıyor. Senegal - Hollanda maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 18:57 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 18:58
Senegal Hollanda maçı CANLI

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Turnuvada A Grubu'nun 2. karşılaşmasında Senegal ile Hollanda karşı karşıya geliyor.

Bu heyecan dolu müsabakayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

SENEGAL - HOLLANDA İLK 11'LER

Senegal: Mendy; Sabaly, Cisse, Koulibaly, Diallo, Kouyate, N.Mendy, Gueye, Sarr, Dia, Diatta

Hollanda: Noppert, Dumfries, Timber, Van Dijk, Ake, Blind, Frenkie De Jong, Berghuis, Gakpo, Janssen, Bergwijn

SENEGAL - HOLLANDA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SENEGAL - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Senegal - Hollanda maçı 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

GRUBUN DİĞER MAÇINDA EKVADOR KAZANMASINI BİLDİ

A Grubu'nun ilk maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi. Ekvador, Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia'nın kaydettiği gollerle rakibi Katar'ı 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

DİĞER
Son dakika haberi: Abdurrahim Albayrak'ın sözleri yürek sızlattı! "Torunum, gözbebeğim..."
Burak Özçivit ile 6 aylık hamile eşi Fahriye Evcen'in yarım kalan park keyfi! Karnı burnunda Fahriye başı dönünce yol kenarında oturup kaldı
Süper Lig kulüpleriyle anılıyordu! Suarez'den kötü haber
F.Bahçe'de ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İngiltere'den İran'a farklı tarife!
Eski futbolcudan iddalı açıklama! Fransa...
MSB'den 18 şehir ve 89 meslekten personel alım ilanı
VGM burs başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? | VGM burs başvuru şartları ve ücreti ne? - 2022 üniversite VGM burs başvuru ekranı
Dolar ve altın ne kadar oldu? (21 Kasım)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avcı'dan sürpriz! Genç yıldız A takıma... Avcı'dan sürpriz! Genç yıldız A takıma... 16:52
Batuhan Bostancı son yolculuğuna uğurlandı Batuhan Bostancı son yolculuğuna uğurlandı 16:41
Ronaldo'dan sosyal medya rekoru! Ronaldo'dan sosyal medya rekoru! 14:57
Fenerbahçe'de o isimlere teklif yağıyor! Fenerbahçe'de o isimlere teklif yağıyor! 15:21
F.Bahçe'de ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor F.Bahçe'de ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor 15:45
Süper Lig kulüpleriyle anılıyordu! Suarez'den kötü haber Süper Lig kulüpleriyle anılıyordu! Suarez'den kötü haber 16:25
Daha Eski
Başkan Erdoğan'dan EURO 2028 ve EURO 2032 açıklaması! Başkan Erdoğan'dan EURO 2028 ve EURO 2032 açıklaması! 13:28
Rangers'ta ayrılık! Resmen açıklandı Rangers'ta ayrılık! Resmen açıklandı 13:47
Devler onu takibe aldı! Fenerbahçe... Devler onu takibe aldı! Fenerbahçe... 13:49
Selçuk İnan'ın yeni takımı belli oldu Selçuk İnan'ın yeni takımı belli oldu 13:52
Ekrem Memnun'dan Avrupa Şampiyonası sözleri Ekrem Memnun'dan Avrupa Şampiyonası sözleri 14:22
Avrupa'dan talipler var! Büyük endişe... Avrupa'dan talipler var! Büyük endişe... 14:46