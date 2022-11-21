Senegal Hollanda maçı CANLI

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Turnuvada A Grubu'nun 2. karşılaşmasında Senegal ile Hollanda karşı karşıya geliyor.
Bu heyecan dolu müsabakayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
SENEGAL - HOLLANDA İLK 11'LER
Senegal: Mendy; Sabaly, Cisse, Koulibaly, Diallo, Kouyate, N.Mendy, Gueye, Sarr, Dia, Diatta
Hollanda: Noppert, Dumfries, Timber, Van Dijk, Ake, Blind, Frenkie De Jong, Berghuis, Gakpo, Janssen, Bergwijn
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SENEGAL - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?
Senegal - Hollanda maçı 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
GRUBUN DİĞER MAÇINDA EKVADOR KAZANMASINI BİLDİ
A Grubu'nun ilk maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi. Ekvador, Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia'nın kaydettiği gollerle rakibi Katar'ı 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.