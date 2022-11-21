Haberler Dünya Kupası 2022 Messi mi Ronaldo mu? Mehmet Büyükekşi tercihini açıkladı

Messi mi Ronaldo mu? Mehmet Büyükekşi tercihini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Dünya Kupası ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 16:22
Messi mi Ronaldo mu? Mehmet Büyükekşi tercihini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Dünya Kupası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Arda Güler çok özel bir yetenek, son derece iyi bir oyuncu. İnşallah hem kendi takımına hem de Türk Milli Takımı'na uzun yıllar özel yetenekleriyle katkı sağlar"

"Süper Lig'de oynayan bir oyuncunun Dünya Kupası'nın açılış maçında 2 gol atması bizim için son derece pozitif oldu"

"A Milli Takımımız İskoçya ve Çekya maçlarında güzel bir futbol ortaya koydu. Hocamız yeni bir sistem denedi, 3-4-3. Başarılı da oldu. Milli Takımımızı uluslararası turnuvalarda yeniden güçlü bir şekilde görmek için çalışıyoruz."

"Dünya Kupası'nda kadrolara bakınca ön planda olan takım Arjantin, daha sonra Brezilya, ardından Fransa geliyor. Fransa'da Benzema'nın sakatlığı oldu, bu onları olumsuz etkileyebilir."

"Arjantin-Brezilya bir adım önde olacak ama futbolda her zaman sürprizler olabiliyor. Grup maçlarına başladıklarında durumu daha iyi görmüş olacağız."

Dünya Kupası'nda tüm gözler Messi ve Ronaldo'nun üzerinde. Sizin bu rekabetle ilgili görüşünüz nedir?

"Sanki Messi kupaya daha yakın duruyor."

"Futbolda kişiler önemli ama sonuçta bir takım oyunu. Yıllarca Messi Barcelona'da tarih yazdı ama Arjantin Milli Takımı'nda o başarıyı gösteremedi. Takım oyunu çok önemli. Birçok futbolcunun gelmesiyle bir sistem oluşuyor."

"Ama şu anda Arjantin'in bir adım önde gözüktüğünü düşünüyorum."

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