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Lionel Messi 2022 Dünya Kupası'nın kendisi için son şans olduğunu ifade etti

Katar 2022 Dünya Kupası başlarken Arjantin'in yıldızı Lionel Messi'nin turnuvada sergileyecekleri performans ise büyük bir merak konusu haline geldi. Yıldız futbolcu yarın Suudi Arabistan ile karşılaşacakları maç öncesi dikkat çeken sözlere yer verdi.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 20:32
Lionel Messi 2022 Dünya Kupası'nın kendisi için son şans olduğunu ifade etti

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Katar 2022'nin Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmek için son şansı olduğunu ve bunu başarmak istediğini söyledi.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında yarın Suudi Arabistan ile karşılaşacak Arjantin Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Messi, Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Turnuvaya hazır olduklarını belirten Lionel Messi, "Kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Bu Dünya Kupası, diğerlerinden farklı. Katar 2022, oynadığım son Dünya Kupası olacak. Büyük hayalimi gerçeğe dönüştürmek için son fırsat. Bunu başarmaya çalışacağım. Hepimiz bunu istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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