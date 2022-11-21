Haberler Dünya Kupası 2022 Fransa - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Fransa - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. C Grubu maçında Fransa ile Avustralya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fransa - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 16:00
Fransa - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Fransa ile Avustralya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fransa - Avustralya maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

FRANSA - AVUSTRALYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fransa - Avustralya maçı 21 Kasım Pazartesi günü saat 22:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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