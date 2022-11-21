Fenerbahçeli Enner Valencia için Katar maçı sonrası flaş öneri! "Heykelini dikin"

2022 Dünya Kupası, Katar'ın ev sahipliğinde başladı. Katar, Ekvador ile karşı karşıya geldi.
Katar - Ekvador maçında, Fenerbahçe'de forma giyen golcü futbolcu Enner Valencia damga vurdu.
Tecrübeli golcü, Katar'ı adeta bozguna uğrattı.
Mücadelenin başında, Enner Valencia gol buldu ancak hakem, VAR kararı sonrası ofsayt kararı verdi.
Bu kararın ardından kısa bir süre sonra, Enner Valencia şov başladı.
Ekvador'un yıldızı, maçın ve kendisinin ilk golünü penaltıdan kaydetti ve tarihe geçti.
Valencia, 2022 Dünya Kupası'nın açılış golünü atmış oldu.
Ekvadorlu golcü, penaltı golünün ardından şık bir kafa vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi.
Maç, bu skorla sonuçlandı.
DÜNYA VALENCIA'YI KONUŞTU!
Maç sonrası, tüm dünya basını ve turnuvayı takip eden taraftarlar, Enner Valencia'yı konuştu.
Yıldız isim, Ekvadorlu taraftarlarca da onurlandırılırken, sürpriz bir öneri geldi.
"BAŞKAN OLSUN, HEYKELİ YAPILSIN"
Maç çıkışı AS Mexico, Ekvadorlu taraftarlara röportaj yaptı.
Röportajda Ekvadorlu taraftarların dilinde Enner Valencia vardı.
Bununla beraber taraftarlar, Valencia için tezahürat yaparken, "Ekvador'a Başkan adayım Enner Valencia" sloganları attı.
Öte yandan bir taraftar da, Ekvadorlu yetkililerden Enner Valencia'nın heykelinin dikilmesini talep etti.