Haberler Dünya Kupası 2022 Fenerbahçeli Enner Valencia için Katar maçı sonrası flaş öneri! "Heykelini dikin"

Fenerbahçeli Enner Valencia için Katar maçı sonrası flaş öneri! "Heykelini dikin"

2022 Katar Dünya Kupası açılış maçında Fenerbahçeli Enner Valencia'nın da formasını giydiği Ekvador, ev sahibi Katar ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçeli Enner Valencia, attığı 2 golle tüm dünyada gündeme oturdu. Öte yandan maç sonrası Enner Valencia için flaş bir öneri geldi. İşte ayrıntılar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 09:26
Fenerbahçeli Enner Valencia için Katar maçı sonrası flaş öneri! "Heykelini dikin"

Mücadelenin başında, Enner Valencia gol buldu ancak hakem, VAR kararı sonrası ofsayt kararı verdi.

Fenerbahçeli Enner Valencia için Katar maçı sonrası flaş öneri! "Heykelini dikin"

Bu kararın ardından kısa bir süre sonra, Enner Valencia şov başladı.

Fenerbahçeli Enner Valencia için Katar maçı sonrası flaş öneri! "Heykelini dikin"

Ekvador'un yıldızı, maçın ve kendisinin ilk golünü penaltıdan kaydetti ve tarihe geçti.

Fenerbahçeli Enner Valencia için Katar maçı sonrası flaş öneri! "Heykelini dikin"

Valencia, 2022 Dünya Kupası'nın açılış golünü atmış oldu.

Fenerbahçeli Enner Valencia için Katar maçı sonrası flaş öneri! "Heykelini dikin"

Ekvadorlu golcü, penaltı golünün ardından şık bir kafa vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi.

Fenerbahçeli Enner Valencia için Katar maçı sonrası flaş öneri! "Heykelini dikin"

Maç, bu skorla sonuçlandı.

Fenerbahçeli Enner Valencia için Katar maçı sonrası flaş öneri! "Heykelini dikin"

DÜNYA VALENCIA'YI KONUŞTU!
Maç sonrası, tüm dünya basını ve turnuvayı takip eden taraftarlar, Enner Valencia'yı konuştu.

Fenerbahçeli Enner Valencia için Katar maçı sonrası flaş öneri! "Heykelini dikin"

Yıldız isim, Ekvadorlu taraftarlarca da onurlandırılırken, sürpriz bir öneri geldi.

Fenerbahçeli Enner Valencia için Katar maçı sonrası flaş öneri! "Heykelini dikin"

"BAŞKAN OLSUN, HEYKELİ YAPILSIN"
Maç çıkışı AS Mexico, Ekvadorlu taraftarlara röportaj yaptı.

Fenerbahçeli Enner Valencia için Katar maçı sonrası flaş öneri! "Heykelini dikin"

Röportajda Ekvadorlu taraftarların dilinde Enner Valencia vardı.

Fenerbahçeli Enner Valencia için Katar maçı sonrası flaş öneri! "Heykelini dikin"

Bununla beraber taraftarlar, Valencia için tezahürat yaparken, "Ekvador'a Başkan adayım Enner Valencia" sloganları attı.

Fenerbahçeli Enner Valencia için Katar maçı sonrası flaş öneri! "Heykelini dikin"

Öte yandan bir taraftar da, Ekvadorlu yetkililerden Enner Valencia'nın heykelinin dikilmesini talep etti.

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