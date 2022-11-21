Haberler Dünya Kupası 2022 Erdoğan’a büyük ilgi

Erdoğan’a büyük ilgi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle Dünya Kupası'nın açılışına katıldı. Erdoğan'a büyük ilgi vardı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Erdoğan’a büyük ilgi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katıldı. Erdoğan önce Dünya Kupası'nın açılışı kapsamındaki resepsiyonda liderlerle bir araya geldi. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle geldiği Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Al Bayt Stadı'ndaki resepsiyonda bazı liderlerle ayaküstü görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es- Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al- Sabah ve FIFA Başkanı Gianni İnfantino'yla tokalaşarak sohbet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ardından Katar- Ekvador açılış maçını tribünden takip etti.
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