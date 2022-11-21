Haberler Dünya Kupası 2022 ABD GALLER MAÇI CANLI İZLE 📺 | ABD - Galler maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

ABD GALLER MAÇI CANLI İZLE 📺 | ABD - Galler maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. B Grubu müsabakasında ABD ile Galler kozlarını paylaşacak. Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, ABD - Galler maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 11:11 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 11:31
ABD GALLER MAÇI CANLI İZLE 📺 | ABD - Galler maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. ABD ile Galler karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, ABD ile Galler maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

ABD - GALLER MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

ABD - Galler maçı 21 Kasım Pazartesi günü saat 22:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

ABD: Turner; Dest, Zimmerman, Long, A Robinson; Adams, McKennie, Aaronson; Reyna, Ferreira, Pulisic

Galler: Hennessey; C Roberts, Ampadu, Rodon, B Davies, N Williams; Allen, Ramsey; Bale, Moore, James

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