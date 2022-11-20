Haberler Dünya Kupası 2022 Ruben Neves'ten Cristiano Ronaldo sözleri!

Ruben Neves'ten Cristiano Ronaldo sözleri!

Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Neves, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kulübü Manchester United'a sert eleştirilerinin ardından milli takımdaki bölünme yaşandığı iddialarını reddetti.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 10:39
Ruben Neves'ten Cristiano Ronaldo sözleri!

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Portekiz'de, 25 yaşındaki Neves, Al Shahaniya Antrenman Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Premier Lig takımlarından Wolverhamton'da kariyerini sürdüren Neves, Dünya Kupası'nın nasıl bir turnuva olduğunu ve zorluk derecesini bildiklerini belirterek, en iyi performanslarını sergilemek için çaba harcayacaklarını söyledi.

Kulübü Manchester United'a ağır eleştiriler yönelten Ronaldo ile takım arkadaşı Bruno Fernandes arasındaki basına yansıyan görüntülerin ardından soyunma odasındaki atmosferle ilgili soruya Neves, "Takım içinde bir bölünmüşlük yok. Herhangi bir sorun yok. Takım sadece Dünya Kupası'na odaklanmış durumda." yanıtını verdi.

Neves, kariyerindeki ilk kez Dünya Kupası'nda forma giyeceğinin hatırlatılması üzerine, "Bu bir rüya. Dünya Kupası elit düzeyde bir turnuva. Gerçekleştiği için mutluyum. Harika bir takımımız var. Sahada istediğimizi yapmak için iyi bir kadroya sahibiz. Hata yapma lüksümüz yok." diye konuştu.

H Grubu'nda yer alan Portekiz, 24 Kasım Perşembe günü ilk maçında Gana ile karşılaşacak.

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