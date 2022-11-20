Haberler Dünya Kupası 2022 Mesut Özil'den Dünya Kupası yorumu! "Almanya..."

Mesut Özil'den Dünya Kupası yorumu! "Almanya..."

Sezon başında Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası ile ilgili yorum yaptı. Özil, Almanya'nın turnuvadaki şansını değerlendirdi. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 12:13
Mesut Özil'den Dünya Kupası yorumu! "Almanya..."

Yaz transfer döneminde Medipol Başakşehir'e imza atan Mesut Özil, talihsiz bir şekilde sakatlanmış ve yeni takımıyla sadece 3 maça çıkabilmişti.

Mesut Özil'den Dünya Kupası yorumu! "Almanya..."

Almanya'da doğup büyüyen ve tercihini Alman Milli Takımı'ndan yana kullanan Türk asıllı Alman yıldız, 2022 Dünya Kupası'nı kazanma şansını değerlendirdi.

Mesut Özil'den Dünya Kupası yorumu! "Almanya..."

34 yaşındaki oyuncu, milli takımdan eski arkadaşlarına güvenirken, turnuvada iyimser olduğunu dile getirdi.

Mesut Özil'den Dünya Kupası yorumu! "Almanya..."

Onefootball'a konuşan deneyimli isim, milli takımın son dönemlerde etkili bir performans gösterememesine rağmen favorilerin arasında yer aldığını ifade etti.

Mesut Özil'den Dünya Kupası yorumu! "Almanya..."

"BU BİR FIRSAT OLABİLİR"

Mesut Özil, "Birçok kişi Almanya'yı son turnuvalardaki performansları nedeniyle en güçlü takımlar arasında saymıyor.

Mesut Özil'den Dünya Kupası yorumu! "Almanya..."

Ama bu kötü bir şey değil, belki bir fırsattır. Yanlış olduklarını kanıtlama şansı." dedi.

Mesut Özil'den Dünya Kupası yorumu! "Almanya..."

"ALMANYA TURNUVA TAKIMIDIR"

Aspor.com.tr'nin haberine göre, 2014'te Dünya Kupası'nı kazandıklarını hatırlatan Mesut Özil;

Mesut Özil'den Dünya Kupası yorumu! "Almanya..."

"Almanya bir turnuva takımı, Dünya Kupası'ndan sonra kimse Milletler Ligi'nin sonuçlarıyla ilgilenmeyecek." şeklinde sözlerini tamamladı.

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