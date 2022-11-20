Haberler Dünya Kupası 2022 Katar Ekvador: 0-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Katar Ekvador: 0-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Katar 2022 Dünya Kupası'nda heyecan başladı. A Grubu'nda turnuvanın ev sahibi Katar ilk maçta Ekvador ile kozlarını paylaştı. Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'nın yıldızlaştığı maçta Ekvador rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 21:02 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 21:31
Katar Ekvador: 0-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

2022 Dünya Kupası görkemli bir açılışla başlarken turnuvanın sahibi Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi.

Heyecanlı maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla Ekvador oldu.

Ekvador adına golleri kaydeden isim ise Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'ydı.

Enner Valencia 16. dakikada penaltıdan turnuvanın ilk golünü atmayı başardı.

31. dakikada ise Valencia bir kez daha Ekvador adına ağları sarsan isim oldu.

Bu gollerle beraber Ekvador turnuvanın ilk maçında Katar'ı 2-0'lık skorla geçmeyi başardı.

Ayrıca Enner Valencia maçın 77. dakikasında oyuna devam edemedi ve yerini J.Cifuentes'e bıraktı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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